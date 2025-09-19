Обстрел Гуляйполя 19 сентября 2025 года — погибли два человека

Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В пятницу, 19 августа, РФ нанесла удар по Гуляйполю Запорожской области. Погибли два человека.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Обстрел Гуляйполя 19 сентября

Российский дрон попал в гражданский автомобиль. Погибли супруги, которые в момент атаки находились в салоне авто.

Напомним, ночью РФ атаковала ударными БпЛА Павлоград. В городе прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

Также мы сообщали, что в течение суток россияне атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Пять человек погибли.