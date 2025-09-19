Обстрел Гуляйполя 19 сентября 2025 года — погибли два человека

РФ нанесла удар по автомобилю в Гуляйполе — погибли супруги
Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 20:52
Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины
В пятницу, 19 августа, РФ нанесла удар по Гуляйполю Запорожской области. Погибли два человека.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Реклама
Читайте также:
Обстрел Гуляйполя 19 сентября
Российский дрон попал в гражданский автомобиль. Погибли супруги, которые в момент атаки находились в салоне авто.
Напомним, ночью РФ атаковала ударными БпЛА Павлоград. В городе прогремели взрывы и вспыхнули пожары.
Также мы сообщали, что в течение суток россияне атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Пять человек погибли.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама