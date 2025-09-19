Обстріл Гуляйполя 19 вересня 2025 року — загинули дві людини

РФ завдала удару по автівці в Гуляйполі — загинуло подружжя
Дата публікації: 19 вересня 2025 20:52
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС України
У п'ятницю, 19 серпня, РФ завдала удару по Гуляйполю Запорізької області. Загинули дві людини.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Обстріл Гуляйполя 19 вересня
Російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинуло подружжя, яке в момент атаки перебувало в салоні авто.
Нагадаємо, уночі РФ атакувала ударними БпЛА Павлоград. У місті пролунали вибухи та спалахнули пожежі.
Також ми повідомляли, що впродовж доби росіяни атакували низку населених пунктів Донецької області. П'ятеро людей загинули.
