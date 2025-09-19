Відео
Головна Армія РФ завдала удару по автівці в Гуляйполі — загинуло подружжя

РФ завдала удару по автівці в Гуляйполі — загинуло подружжя

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 20:52
Обстріл Гуляйполя 19 вересня 2025 року — загинули дві людини
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС України

У п'ятницю, 19 серпня, РФ завдала удару по Гуляйполю Запорізької області. Загинули дві людини.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:
Обстріл Гуляйполя 19 вересня 2025 року
Скриншот повідомлення Івана Федорова

Обстріл Гуляйполя 19 вересня 

Російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинуло подружжя, яке в момент атаки перебувало в салоні авто.

Нагадаємо, уночі РФ атакувала ударними БпЛА Павлоград. У місті пролунали вибухи та спалахнули пожежі.

Також ми повідомляли, що впродовж доби росіяни атакували низку населених пунктів Донецької області. П'ятеро людей загинули.

Запорізька область обстріли Іван Федоров автомобіль БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
