Обстрелы Запорожской области — в ОГА сообщили о 497 ударах за сутки

Спасатель работает на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

За минувшие сутки, 3 мая, российские оккупанты нанесли 497 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. По меньшей мере восемь вражеских управляемых авиабомб (УАБов) атаковали прифронтовой Орехов.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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По информации Федорова, УАБами россияне ударили по Малиновке, Темировке и Новодаровке — всего 10 раз.

Также армия РФ применила 256 беспилотников различных модификаций, которые атаковали Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОВА

Из реактивных систем залпового огня враг совершил 15 обстрелов по Каменскому, Гуляйполю, Новоданиловке и Новодаровке.

Кроме того, зафиксировано 216 артиллерийских атак по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"По меньшей мере восемь вражеских УАБов атаковали прифронтовой Орехов. В результате ударов разрушены жилые дома. Предварительно, ранены два человека", — отметил Федоров.

Последствия обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Ранее мы писали, что в результате российского удара по Черкассам 4 мая один человек получил ранения.

Также мы сообщали, что из-за российского удара по Киеву 4 мая пострадали 11 человек, из них — двое детей.