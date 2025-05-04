Обстріл Запорізької області — в ОВА повідомили про 497 ударів за добу

Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

За минулу добу, 3 травня, російські окупанти завдали 497 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Щонайменше вісім ворожих керованих авіабомб (КАБів) атакували прифронтовий Оріхів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Запорізької області

За інформацією Федорова, КАБами росіяни вдарили по Малинівці, Темирівці та Новодарівці — загалом 10 разів.

Також армія РФ застосувала 256 безпілотників різних модифікацій, які атакували Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

З реактивних систем залпового вогню ворог здійснив 15 обстрілів по Камʼянському, Гуляйполю, Новоданилівці та Новодарівці.

Крім того, зафіксовано 216 артилерійських атак по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Щонайменше вісім ворожих КАБів атакували прифронтовий Оріхів. Внаслідок ударів зруйновані житлові будинки. Попередньо, поранені двоє людей", — зазанчив Федоров.

Наслідки обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Раніше ми писали, що унаслідок російського удару по Черкасах 4 травня одна людина отримала поранення.

Також ми повідомляли, що через російський удар по Києву 4 травня постраждали 11 людей, з них – двоє дітей.