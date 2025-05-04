Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow РФ завдала пів тисячі ударів по Запорізькій області за добу arrow

РФ завдала пів тисячі ударів по Запорізькій області за добу

4 травня 2025 08:54
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Запорізької області — в ОВА повідомили про 497 ударів за добу
Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

За минулу добу, 3 травня, російські окупанти завдали 497 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Щонайменше вісім ворожих керованих авіабомб (КАБів) атакували прифронтовий Оріхів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Запорізької області

За інформацією Федорова, КАБами росіяни вдарили по Малинівці, Темирівці та Новодарівці — загалом 10 разів.

Також армія РФ застосувала 256 безпілотників різних модифікацій, які атакували Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Обстріл Запорізької області
Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

З реактивних систем залпового вогню ворог здійснив 15 обстрілів по Камʼянському, Гуляйполю, Новоданилівці та Новодарівці.

Крім того, зафіксовано 216 артилерійських атак по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Щонайменше вісім ворожих КАБів атакували прифронтовий Оріхів. Внаслідок ударів зруйновані житлові будинки. Попередньо, поранені двоє людей", — зазанчив Федоров.

Обстріл Запоріжжя
Наслідки обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Раніше ми писали, що унаслідок російського удару по Черкасах 4 травня одна людина отримала поранення.

Також ми повідомляли, що через російський удар по Києву 4 травня постраждали 11 людей, з них – двоє дітей.

Запорізька область обстріли безпілотник авіабомба Авіаудар БпЛА
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама