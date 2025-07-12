Дроновый удар по Шосткинской общине вечером 12 июля 2025 года — какие последствия

РФ нанесла массированный дроновый удар по Сумщине — последствия
Вечером в субботу, 12 июля, россияне нанесли массированный удар БпЛА по Шосткинской общине Сумской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Последствия вечерней атаки по Шосткинской громаде 12 июля
Из-за обстрела загорелись нетипичные помещения. Информацию о последствиях атаки уточняют.
Что известно об атаке БпЛА на Сумщину вечером 12 июля
Воздушная тревога в Сумской области продолжалась с 21:44 до 23:06. В 21:51 Воздушные Силы ВС Украины предупреждали, что в северной части Сумской области есть БпЛА, которые держат курс на запад.
По информации Суспільного, вечером в Шостке прозвучало по меньшей мере пять взрывов.
Напомним, вечером 12 июля прогремели взрывы в Днепре. Перед тем, как они прозвучали, Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе баллистического удара.
Также мы сообщали, что 12 июля россияне атаковали авиабомбами Днепропетровскую область. Есть погибшие.
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