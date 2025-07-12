Дроновый удар по Шосткинской общине вечером 12 июля 2025 года — какие последствия

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области/Facebook

Вечером в субботу, 12 июля, россияне нанесли массированный удар БпЛА по Шосткинской общине Сумской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

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Скриншот сообщения Олега Григорова

Последствия вечерней атаки по Шосткинской громаде 12 июля

Из-за обстрела загорелись нетипичные помещения. Информацию о последствиях атаки уточняют.

Что известно об атаке БпЛА на Сумщину вечером 12 июля

Воздушная тревога в Сумской области продолжалась с 21:44 до 23:06. В 21:51 Воздушные Силы ВС Украины предупреждали, что в северной части Сумской области есть БпЛА, которые держат курс на запад.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

По информации Суспільного, вечером в Шостке прозвучало по меньшей мере пять взрывов.

Напомним, вечером 12 июля прогремели взрывы в Днепре. Перед тем, как они прозвучали, Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе баллистического удара.

Также мы сообщали, что 12 июля россияне атаковали авиабомбами Днепропетровскую область. Есть погибшие.