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Главная Армия РФ нанесла массированный дроновый удар по Сумщине — последствия

РФ нанесла массированный дроновый удар по Сумщине — последствия

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 23:30
Дроновый удар по Шосткинской общине вечером 12 июля 2025 года — какие последствия
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области/Facebook

Вечером в субботу, 12 июля, россияне нанесли массированный удар БпЛА по Шосткинской общине Сумской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

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Атака БпЛА на Шосткинскую общину вечером 12 июля 2025 года
Скриншот сообщения Олега Григорова

Последствия вечерней атаки по Шосткинской громаде 12 июля

Из-за обстрела загорелись нетипичные помещения. Информацию о последствиях атаки уточняют.

Что известно об атаке БпЛА на Сумщину вечером 12 июля

Воздушная тревога в Сумской области продолжалась с 21:44 до 23:06. В 21:51 Воздушные Силы ВС Украины предупреждали, что в северной части Сумской области есть БпЛА, которые держат курс на запад.

Атака БпЛА на Шосткинську громаду ввечері 12 липня 2025 року
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

По информации Суспільного, вечером в Шостке прозвучало по меньшей мере пять взрывов.

Напомним, вечером 12 июля прогремели взрывы в Днепре. Перед тем, как они прозвучали, Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе баллистического удара.

Также мы сообщали, что 12 июля россияне атаковали авиабомбами Днепропетровскую область. Есть погибшие.

Сумская область обстрелы война в Украине беспилотник Сумская ОВА БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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