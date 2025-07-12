Дроновий удар по Шосткинській громаді ввечері 12 липня 2025 року — які наслідки

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС України у Херсонській області/Facebook

Увечері в суботу, 12 липня, росіяни завдали масованого удару БпЛА по Шосткинській громаді Сумської області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Скриншот повідомлення Олега Григорова

Наслідки вечірньої атаки по Шосткинській громаді 12 липня

Через обстріл загорілися нетипові приміщення. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють.

Що відомо про атаку БпЛА на Сумщину ввечері 12 липня

Повітряна тривога в Сумській області тривала від 21:44 до 23:06. О 21:51 Повітряні Сили ЗС України попереджали, що в північній частині Сумщині є БпЛА, які тримають курс на захід.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

За інформацією Суспільного, увечері в Шостці пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Нагадаємо, увечері 12 липня прогриміли вибухи у Дніпрі. Перед тим, як вони пролунали, Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу балістичного удару.

Також ми повідомляли, що 12 липня росіяни атакували авіабомбами Дніпропетровщину. Є загиблі.