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Головна Армія РФ завдала масованого дронового удару по Сумщині — наслідки

РФ завдала масованого дронового удару по Сумщині — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 23:30
Дроновий удар по Шосткинській громаді ввечері 12 липня 2025 року — які наслідки
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС України у Херсонській області/Facebook

Увечері в суботу, 12 липня, росіяни завдали масованого удару БпЛА по Шосткинській громаді Сумської області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Атака БпЛА на Шосткинську громаду ввечері 12 липня 2025 року
Скриншот повідомлення Олега Григорова

Наслідки вечірньої атаки по Шосткинській громаді 12 липня

Через обстріл загорілися нетипові приміщення. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють.

Що відомо про атаку БпЛА на Сумщину ввечері 12 липня

Повітряна тривога в Сумській області тривала від 21:44 до 23:06. О 21:51 Повітряні Сили ЗС України попереджали, що в північній частині Сумщині є БпЛА, які тримають курс на захід.

Атака БпЛА на Шосткинську громаду ввечері 12 липня 2025 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України 

За інформацією Суспільного, увечері в Шостці пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Нагадаємо, увечері 12 липня прогриміли вибухи у Дніпрі. Перед тим, як вони пролунали, Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу балістичного удару.

Також ми повідомляли, що 12 липня росіяни атакували авіабомбами Дніпропетровщину. Є загиблі.

Сумська область обстріли війна в Україні безпілотник Сумська ОВА БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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