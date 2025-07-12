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Головна Армія Атака РФ на Дніпропетровщину — загинуло двоє людей

Атака РФ на Дніпропетровщину — загинуло двоє людей

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 16:16
РФ атакувала Дніпропетровщину — є загиблі
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС/Telegram

У суботу, 12 липня, російські окупанти керованими авіаційними бомбами атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram.

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Атака на Дніпропетровщину
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС/Telegram

Обстріл Дніпропетровщини 12 липня — що відомо

За даними ДСНС, внаслідок ворожого удару по Дніпропетровщині загинуло двоє осіб.

Відтак, сьогодні, 12 липня, російські війська спрямували керованій авіаційні бомби на селище Великомихайлівка Синельниківського району.

Внаслідок ворожого обстрілу зайнявся легковий автомобіль. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в салоні машини обгорілі тіла двох людей.

Пожежу після російського обстрілу вже ліквідовано.

Атака на Дніпропетровщину
Скриншот повідомлення ДСНС/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 12 липня російські загарбники атакували Чернівці, внаслідок чого загинули люди.

Також цієї ночі російські війська обстріляли Львів — є значні руйнування.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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