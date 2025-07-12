РФ атакувала Дніпропетровщину — є загиблі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС/Telegram

У суботу, 12 липня, російські окупанти керованими авіаційними бомбами атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram.

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Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС/Telegram

Обстріл Дніпропетровщини 12 липня — що відомо

За даними ДСНС, внаслідок ворожого удару по Дніпропетровщині загинуло двоє осіб.

Відтак, сьогодні, 12 липня, російські війська спрямували керованій авіаційні бомби на селище Великомихайлівка Синельниківського району.

Внаслідок ворожого обстрілу зайнявся легковий автомобіль. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в салоні машини обгорілі тіла двох людей.

Пожежу після російського обстрілу вже ліквідовано.

Скриншот повідомлення ДСНС/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 12 липня російські загарбники атакували Чернівці, внаслідок чого загинули люди.

Також цієї ночі російські війська обстріляли Львів — є значні руйнування.