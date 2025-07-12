РФ атаковала Днепропетровскую область - есть погибшие

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Днепропетровщину. Фото: ГСЧС/Telegram

В субботу, 12 июля, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела погибли два человека.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: ГСЧС/Telegram

Обстрел Днепропетровщины 12 июля — что известно

По данным ГСЧС, в результате вражеского удара по Днепропетровской области погибли два человека.

Следовательно, сегодня, 12 июля, российские войска направили управляемые авиационные бомбы на поселок Великомихайловка Синельниковского района.

В результате вражеского обстрела загорелся легковой автомобиль. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили в салоне машины обгоревшие тела двух людей.

Пожар после российского обстрела уже ликвидирован.

Скриншот сообщения ГСЧС/Telegram

Напомним, что в ночь на 12 июля российские захватчики атаковали Черновцы, в результате чего погибли люди.

Также этой ночью российские войска обстреляли Львов — есть значительные разрушения.