РФ атаковала Днепропетровскую область - есть погибшие

Атака РФ на Днепропетровщину — погибли два человека
В субботу, 12 июля, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела погибли два человека.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.
Обстрел Днепропетровщины 12 июля — что известно
По данным ГСЧС, в результате вражеского удара по Днепропетровской области погибли два человека.
Следовательно, сегодня, 12 июля, российские войска направили управляемые авиационные бомбы на поселок Великомихайловка Синельниковского района.
В результате вражеского обстрела загорелся легковой автомобиль. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили в салоне машины обгоревшие тела двух людей.
Пожар после российского обстрела уже ликвидирован.
Напомним, что в ночь на 12 июля российские захватчики атаковали Черновцы, в результате чего погибли люди.
Также этой ночью российские войска обстреляли Львов — есть значительные разрушения.
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