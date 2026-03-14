РФ запустила ракеты из Черного моря и Волгоградской области
Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 04:06
Срочная новость
В ночь на субботу, 14 марта, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Есть вероятность ракетного удара.
Воздушные силы ВС Украины предупреждали о пусках ракет.
В 03:42 военные зафиксировали пуски "Калибров" из Черного моря, а в 03:47 отметили, что самолеты Ту-95 и Ту-160 над Волгоградской областью тоже выпустили ракеты. Граждан призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Новость дополняется
Читайте Новини.LIVE!
