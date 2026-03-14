РФ запустила ракети з Чорного моря та Волгоградської області
Дата публікації: 14 березня 2026 04:06
У ніч проти суботи, 14 березня, у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Є імовірність ракетного удару.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про пуски ракет.
О 03:42 військові зафіксували пуски "Калібрів" із Чорного моря, а о 03:47 зазначили, що літаки Ту-95 і Ту-160 над Волгоградською області теж випустили ракети. Громадян закликали не ігнорувати повітряну тривогу.
Новина доповнюється
