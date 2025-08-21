Видео
Главная Армия РФ запустила на Украину 614 воздушных целей — как справилась ПВО

РФ запустила на Украину 614 воздушных целей — как справилась ПВО

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 09:26
Массированный обстрел Украины 21 августа — чем атаковала Россия
Военнослужащий ВСУ в мобильной бригаде. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 21 августа Россия осуществила одну из крупнейших воздушных атак по Украине за последнее время. Страна-террорист применила в целом 614 средств воздушного нападения.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

Читайте также:

Массированный удар России по Украине 21 августа — что известно

В течение ночи и утра враг выпустил 574 ударных беспилотника типа Shahed и дроны-имитаторы различных моделей с территории Курской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской областей РФ, с аэродрома Миллерово, из Приморско-Ахтарска и из оккупированного Крыма. Кроме того, по Украине нанесли четыре удара аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", двумя баллистическими Искандерами-М/KN-23, 19 крылатыми ракетами Х-101, 14 крылатыми "Калибрами" и одной ракетой неустановленного типа из Крыма.

По состоянию на 9:00 утра было уничтожено или подавлено 577 вражеских целей. Среди них 546 Shahed и дронов-имитаторов, одна аэробаллистическая ракета "Кинжал", 18 крылатых ракет Х-101 и 12 ракет "Калибр".

null
Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на мощную работу ПВО было зафиксировано попадание ракет и беспилотников в 11 локациях по стране, а также падение обломков на трех объектах.

Напомним, в Мукачево в результате атаки России 21 августа было уничтожено складское помещение, на месте возник сильный пожар.

Также во Львове обнаружили погибшего человека от атаки, в городе есть значительные разрушения в десятках домов.

обстрелы ПВО ракеты дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
