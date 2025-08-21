Масований обстріл України 21 серпня — чим атакувала Росія

Військовослужбовець ЗСУ у мобільній бригаді. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 21 серпня Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак по Україні за останній час. Країна-терорист застосувала загалом 614 засобів повітряного нападу.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Впродовж ночі та ранку ворог випустив 574 ударні безпілотники типу Shahed та дрони-імітатори різних моделей із території Курської, Брянської, Воронезької, Липецької, Орловської областей РФ, з аеродрому Міллерово, із Приморсько-Ахтарська та з окупованого Криму. Крім того, по Україні завдали чотири удари аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", двома балістичними Іскандерами-М/KN-23, 19 крилатими ракетами Х-101, 14 крилатими "Калібрами" та однією ракетою невстановленого типу з Криму.

Станом на 9:00 ранку було знищено або подавлено 577 ворожих цілей. Серед них є 546 Shahed та дронів-імітувальників, одна аеробалістична ракета "Кинджал", 18 крилатих ракет Х-101 та 12 ракет "Калібр".

Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попри потужну роботу ППО було зафіксовано влучання ракет та безпілотників у 11 локаціях по країні, а також падіння уламків на трьох об’єктах.

Нагадаємо, у Мукачеві внаслідок атаки Росії 21 серпня було знищено складське приміщення, на місці виникла сильна пожежа.

Також у Львові виявили загиблу людину від атаки, у місті є значні руйнування у десятках будинків.