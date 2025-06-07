Российский обстрел Украины 7 июня — сколько дронов и ракет удалось сбить

Силы ПВО. Фото: бригада "Чорний ліс"

Российские оккупанты в ночь на 7 июня атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В целом силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 174 средства воздушного нападения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Захватчики запустили 206 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы, две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации и одну крылатую ракету Искандер-К.

Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых российских целей 7 июня. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительной информации, противовоздушной обороной было обезврежено 174 средства воздушного нападения врага:

87 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 80 — локально потеряны/подавлены РЭБ;

шесть управляемых ракет Х-59/69;

крылатую ракету Искандер-К.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в десяти локациях, падение сбитых (обломки) в семи локациях", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты массированно атаковали Харьков ракетами, КАБами и ударными дронами. Известно о трех погибших.

Также под ударом захватчиков оказалась Днепропетровская область. Зафиксированы разрушения, есть двое раненых.