Обстріл Дніпропетровщини 7 червня — які наслідки російської атаки

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 7 червня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські загарбники у ніч проти 7 червня здійснили комбіновану атаку на Дніпропетровську область. Сили протиповітряної оборони збили шість ракет та 27 безпілотників, однак є пошкодження та поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Російський обстріл Дніпропетровщини 7 червня

У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали жінки 45 та 88 років, яким надали всю необхідну допомогу. Одна з них перебуває на амбулаторному лікуванні.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 7 червня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У місті окупанти пошкодили інфраструктуру, підприємство, навчальний заклад та декілька десятків гаражів. Крім того, зайнялася автівка, ще три — побиті.

А в багатоповерхових будинках потрощені вікна.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 7 червня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Гучно було також у Павлограді. Там понівечені підприємство та багатоквартирні будинки. Вогнем охопило машини. Надзвичайники гасять пожежу. Девʼять авто — знищено. На щастя, люди цілі", — розповів Лисак.

Крім того, загарбники скерували FPV-дрони та важку артилерію на Нікопольщину. Пошкодження зафіксовано в райцентрі та Марганецькій громаді.

Наслідки російського обстрілу Нікопольщини 7 червня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Нікополі постраждала багатоповерхівка. За попередньою інформацією, без жертв.

Наслідки російського обстрілу Нікопольщини 7 червня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські окупанти масовано атакували Харків. Загарбники вбили трьох людей.

А вибухи цієї ночі лунали також в Тернополі. Російські окупанти обстрілювали ударними дронами.