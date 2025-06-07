Обстрел Днепропетровщины 7 июня — какие последствия российской атаки

РФ комбинированно атаковала Днепропетровщину — какие последствия
Российские захватчики в ночь на 7 июня совершили комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Силы противовоздушной обороны сбили шесть ракет и 27 беспилотников, однако есть повреждения и раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Российский обстрел Днепропетровщины 7 июня
В Днепре в результате российской атаки пострадали женщины 45 и 88 лет, которым оказали всю необходимую помощь. Одна из них находится на амбулаторном лечении.
В городе оккупанты повредили инфраструктуру, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Кроме того, загорелась машина, еще три — побиты.
А в многоэтажных домах разбиты окна.
"Громко было также в Павлограде. Там изуродованы предприятие и многоквартирные дома. Огнем охватило машины. Чрезвычайники тушат пожар. Девять авто — уничтожены. К счастью, люди целы", — рассказал Лысак.
Кроме того, захватчики направили FPV-дроны и тяжелую артиллерию на Никопольщину. Повреждения зафиксированы в райцентре и Марганецкой громаде.
В Никополе пострадала многоэтажка. По предварительной информации, без жертв.
Напомним, в ночь на 7 июня российские оккупанты массированно атаковали Харьков. Захватчики убили трех человек.
А взрывы этой ночью раздавались также в Тернополе. Российские оккупанты обстреливали ударными дронами.
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