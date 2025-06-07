Обстрел Днепропетровщины 7 июня — какие последствия российской атаки

Последствия российского обстрела Днепропетровщины 7 июня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские захватчики в ночь на 7 июня совершили комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Силы противовоздушной обороны сбили шесть ракет и 27 беспилотников, однако есть повреждения и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Российский обстрел Днепропетровщины 7 июня

В Днепре в результате российской атаки пострадали женщины 45 и 88 лет, которым оказали всю необходимую помощь. Одна из них находится на амбулаторном лечении.

Последствия российского обстрела Днепра 7 июня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В городе оккупанты повредили инфраструктуру, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Кроме того, загорелась машина, еще три — побиты.

А в многоэтажных домах разбиты окна.

Последствия российского обстрела Днепра 7 июня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Громко было также в Павлограде. Там изуродованы предприятие и многоквартирные дома. Огнем охватило машины. Чрезвычайники тушат пожар. Девять авто — уничтожены. К счастью, люди целы", — рассказал Лысак.

Кроме того, захватчики направили FPV-дроны и тяжелую артиллерию на Никопольщину. Повреждения зафиксированы в райцентре и Марганецкой громаде.

Последствия российского обстрела Никопольщины 7 июня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Никополе пострадала многоэтажка. По предварительной информации, без жертв.

Последствия российского обстрела Никопольщины 7 июня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 7 июня российские оккупанты массированно атаковали Харьков. Захватчики убили трех человек.

А взрывы этой ночью раздавались также в Тернополе. Российские оккупанты обстреливали ударными дронами.