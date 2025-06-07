Російський обстріл України 7 червня — скільки дронів та ракет вдалося збити

РФ запускала ракети та дрони по Україні — скільки вдалося збити
Російські окупанти у ніч проти 7 червня атакували Україну безпілотниками та ракетами. Загалом силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 174 засоби повітряного нападу.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Нічний обстріл України 7 червня
Загарбники запустили 206 ударних дронів типу Shahed та безпілотники-імітатори, дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, шість керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації та одну крилату ракету Іскандер-К.
Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередньою інформацією, протиповітряною обороною було знешкоджено 174 засоби повітряного нападу ворога:
- 87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- шість керованих ракет Х-59/69;
- крилату ракету Іскандер-К.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у десяти локаціях, падіння збитих (уламки) у семи локаціях", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти масовано атакували Харків ракетами, КАБами та ударними дронами. Відомо про трьох загиблих.
Також під ударом загарбників опинилася Дніпропетровська область. Зафіксовано руйнування, є двоє поранених.
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