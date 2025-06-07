Російський обстріл України 7 червня — скільки дронів та ракет вдалося збити

Сили ППО. Фото: бригада "Чорний ліс"

Російські окупанти у ніч проти 7 червня атакували Україну безпілотниками та ракетами. Загалом силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 174 засоби повітряного нападу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Загарбники запустили 206 ударних дронів типу Shahed та безпілотники-імітатори, дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, шість керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації та одну крилату ракету Іскандер-К.

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість збитих російських цілей 7 червня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, протиповітряною обороною було знешкоджено 174 засоби повітряного нападу ворога:

87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

шість керованих ракет Х-59/69;

крилату ракету Іскандер-К.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у десяти локаціях, падіння збитих (уламки) у семи локаціях", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти масовано атакували Харків ракетами, КАБами та ударними дронами. Відомо про трьох загиблих.

Також під ударом загарбників опинилася Дніпропетровська область. Зафіксовано руйнування, є двоє поранених.