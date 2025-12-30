Видео
Главная Армия РФ захватила командный пункт в Гуляйполе — Сырский отреагировал

РФ захватила командный пункт в Гуляйполе — Сырский отреагировал

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 00:23
Сырский ответил, почему россияне захватили командный пункт в Гуляйполе
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ОПУ

Недавно армия РФ зашла КСП одного из батальонов на Гуляйпольском направлении. Инцидент произошел из-за отхода бригады, которая не выдержала оборону, хотя у военных была возможность сжечь ценные бумаги, которые могли содержать сведения скрытого характера. 

Об этом в комментарии "24 Каналу" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Читайте также:

Что рассказал Сырский об оккупантах в штабе ВСУ в Гуляйполе

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что событие стало следствием слабой обороны. В частности, 102-я бригада территориальной обороны во время боевых столкновений не смогла сдержать натиск врага и постепенно начала отходить. В связи с этим Украина перебросила на это направление штурмовые подразделения и части, которые в ходе боев постепенно восстанавливали утраченные позиции.

По словам Сырского, действия командования батальона можно было организовать иначе, ведь на подмогу прибыло подкрепление из 5-й штурмовой бригады. Эти силы фактически дошли за две улицы от соответствующего командного пункта.

Также главнокомандующий ВСУ сообщил, что сейчас назначено расследование, которое проводит Военная служба правопорядка. По его словам, уже дана правовая оценка действиям прежде всего командира батальона, чтобы установить причины принятых им решений.

В частности, он имел приказ от командира бригады организовать круговую оборону и уничтожить все, что представляло ценность или могло содержать конфиденциальную информацию.

"То есть у них было время, чтобы все сжечь, а силы врага там были ограничены. Но несмотря на то, что это подразделение отошло, 225-й штурмовой полк держит оборону в Гуляйполе. Командиры там трезво оценивают обстановку, проводят активные штурмовые действия, держат оборону. Конечно, когда отходят подразделения ТрО, это негативно влияет на устойчивость обороны, но мы принимаем соответствующие меры, усиливаем это направление", — подчеркнул Сырский.

Главком добавил, что на этом направлении противник уже около месяца не имеет никаких преимуществ. Враг ежедневно пытается атаковать, однако несет значительные потери, в результате чего боевые действия там продолжаются.

Напомним, недавно представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин тоже комментировал тему с командным пунктом. Он отметил, что проводится расследование и в случае, если информация подтвердится, тогда будет открыто уголовное дело.

Также мы писали, что по словам Сырского, украинским воинам пока не хватает артиллерийских боеприпасов.

ВСУ армия война в Украине Александр Сырский фронт ситуация на фронте
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
