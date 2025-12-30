Сирський відповів, чому росіяни захопили командний пункт у Гуляйполі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ОПУ

Нещодавно армія РФ зайшла КСП одного з батальйонів на Гуляйпільському напрямку. Інцидент стався через відхід бригади, яка не витримала оборону, хоча у військових була можливість спалити цінні папери, що могли містити відомості прихованого характеру.

Про це в коментарі "24 Каналу" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Реклама

Читайте також:

Що розповів Сирський про окупантів у штабі ЗСУ у Гуляйполі

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що подія стала наслідком слабкої оборони. Зокрема, 102-га бригада територіальної оборони під час бойових зіткнень не змогла стримати натиск ворога і поступово почала відходити. У зв’язку з цим Україна перекинула на цей напрямок штурмові підрозділи та частини, які в ході боїв поступово відновлювали втрачені позиції.

За словами Сирського, дії командування батальйону можна було організувати інакше, адже на підмогу прибуло підкріплення з 5-ї штурмової бригади. Ці сили фактично дійшли за дві вулиці від відповідного командного пункту.

Також головнокомандувач ЗСУ повідомив, що наразі призначено розслідування, яке проводить Військова служба правопорядку. За його словами, вже надано правову оцінку діям передусім командира батальйону, аби встановити причини ухвалених ним рішень.

Зокрема, він мав наказ від командира бригади організувати кругову оборону та знищити все, що становило цінність або могло містили конфіденційну інформацію.

"Тобто у них був час, щоб все спалити, а сили ворога там були обмежені. Але попри те, що цей підрозділ відійшов, 225-й штурмовий полк тримає оборону у Гуляйполі. Командири там тверезо оцінюють обстановку, проводять активні штурмові дії, тримають оборону. Звичайно, коли відходять підрозділи ТрО, це негативно впливає на стійкість оборони, але ми вживаємо відповідних заходів, посилюємо цей напрямок", — наголосив Сирський.

Главком додав, що на цьому напрямку противник вже близько місяця не має жодних переваг. Ворог щоденно намагається атакувати, однак зазнає значних втрат, унаслідок чого бойові дії там тривають.

Нагадаємо, нещодавно речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин теж коментував тему з командним пунктом. Він зазначив, що проводиться розслідування і у разі, якщо інформація підтвердиться, тоді буде відкрито кримінальну справу.

Також ми писали, що за словами Сирського, українським воїнам наразі не вистачає артилерійських боєприпасів.