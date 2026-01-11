Видео
Главная Армия РФ впервые ударила по Украине новым типом БпЛА — заявление ГУР

РФ впервые ударила по Украине новым типом БпЛА — заявление ГУР

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 14:00
РФ впервые использовали Герань-5 — ГУР рассказало детали
Обломки дрона "Герань-5". Фото: ГУР

Российские войска впервые использовали новый тип ударного беспилотника во время массированных атак против Украины. Речь идет о БпЛА "Ґерань-5", который имеет большие габариты и расширенные боевые возможности по сравнению с предыдущими модификациями.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Читайте также:

РФ использует новый дрон "Герань-5"

По имеющейся информации, беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме, при этом большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами серии.

В частности, зафиксировано использование 12-канальной системы спутниковой навигации "Комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry, 3G/4G-модемов, а также реактивного двигателя Telefly. Последний аналогичен тому, что применяется на БпЛА "Ґерань-3", однако имеет большую тягу.

Масса боевой части составляет около 90 килограммов, а заявленная дальность поражения - ориентировочно 1 000 километров.

Как и в случае с предыдущими "Ґеранями", новый БпЛА сложно считать полностью собственной разработкой РФ. Специалисты зафиксировали существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

Кроме того, по имеющимся данным, противник прорабатывает варианты применения нового дрона с авиационных носителей, в частности с самолетов Су-25. Такой подход может позволить увеличить дальность поражения и удешевить использование аппарата. Также рассматривается возможность оснащения беспилотника ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

РФ використовує новий дрон для ударів
Новый БпЛА РФ "Герань-5". Фото: ГУР

Ранее ГУР обнародовали радиоперехват российских оккупантов, которые приказали убивать пленных украинских воинов.

А также в разведке показали новейших наземных роботов, которые могут заменить людей.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
