Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ вперше вдарила по Україні новим типом БпЛА — заява ГУР

РФ вперше вдарила по Україні новим типом БпЛА — заява ГУР

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 14:00
РФ вперше використали Ґерань-5 — ГУР розповіло деталі
Уламки дрону "Ґєрань-5". Фото: ГУР

Російські війська вперше використали новий тип ударного безпілотника під час масованих атак проти України. Йдеться про БпЛА "Ґєрань-5", який має більші габарити та розширені бойові можливості порівняно з попередніми модифікаціями.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Реклама
Читайте також:

РФ використовує новий дрон "Ґєрань-5"

За наявною інформацією, безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Ґєрань", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою, водночас більшість ключових вузлів і компонентів уніфіковані з іншими зразками серії.

Зокрема, зафіксовано використання 12-канальної системи супутникової навігації "Комєта", трекера на базі мікрокомп'ютера Raspberry, 3G/4G-модемів, а також реактивного двигуна Telefly. Останній аналогічний до того, що застосовується на БпЛА "Ґєрань-3", однак має більшу тягу.

Маса бойової частини становить близько 90 кілограмів, а заявлена дальність ураження — орієнтовно 1 000 кілометрів.

Як і у випадку з попередніми "Ґєранями", новий БпЛА складно вважати повністю власною розробкою РФ. Фахівці зафіксували суттєву конструктивну та технологічну схожість із іранським безпілотником Karrar.

Крім того, за наявними даними, противник опрацьовує варіанти застосування нового дрону з авіаційних носіїв, зокрема з літаків Су-25. Такий підхід може дозволити збільшити дальність ураження та здешевити використання апарата. Також розглядається можливість оснащення безпілотника ракетами класу "повітря–повітря" Р-73 для протидії українській авіації.

РФ використовує новий дрон для ударів
Новий БпЛА РФ "Ґєрань-5". Фото: ГУР

Раніше ГУР оприлюднили радіоперехоплення російських окупантів, які наказали вбивати полонених українських воїнів.

А також у розвідці показали новітніх наземних роботів, які можуть замінити людей.

росія дрони війна в Україні ГУР безпілотники
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації