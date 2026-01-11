РФ вперше використали Ґерань-5 — ГУР розповіло деталі

Уламки дрону "Ґєрань-5". Фото: ГУР

Російські війська вперше використали новий тип ударного безпілотника під час масованих атак проти України. Йдеться про БпЛА "Ґєрань-5", який має більші габарити та розширені бойові можливості порівняно з попередніми модифікаціями.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

РФ використовує новий дрон "Ґєрань-5"

За наявною інформацією, безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Ґєрань", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою, водночас більшість ключових вузлів і компонентів уніфіковані з іншими зразками серії.

Зокрема, зафіксовано використання 12-канальної системи супутникової навігації "Комєта", трекера на базі мікрокомп'ютера Raspberry, 3G/4G-модемів, а також реактивного двигуна Telefly. Останній аналогічний до того, що застосовується на БпЛА "Ґєрань-3", однак має більшу тягу.

Маса бойової частини становить близько 90 кілограмів, а заявлена дальність ураження — орієнтовно 1 000 кілометрів.

Як і у випадку з попередніми "Ґєранями", новий БпЛА складно вважати повністю власною розробкою РФ. Фахівці зафіксували суттєву конструктивну та технологічну схожість із іранським безпілотником Karrar.

Крім того, за наявними даними, противник опрацьовує варіанти застосування нового дрону з авіаційних носіїв, зокрема з літаків Су-25. Такий підхід може дозволити збільшити дальність ураження та здешевити використання апарата. Також розглядається можливість оснащення безпілотника ракетами класу "повітря–повітря" Р-73 для протидії українській авіації.

Новий БпЛА РФ "Ґєрань-5". Фото: ГУР

