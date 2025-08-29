Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ выпустила по Украине почти 70 БпЛА — сколько сбила ПВО

РФ выпустила по Украине почти 70 БпЛА — сколько сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 09:07
Сколько дронов ПВО сбила в ночь на 29 августа
Мобильная группа ПВО. Фото: 126-я бригада ТРО

В ночь на 29 августа российские оккупанты атаковали Украину 68-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Дроны запускали из Курска, Миллерово, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

Реклама
Читайте также:
звіт ПС
Отчет о сбитых дронах. Фото: Воздушные силы

Сколько дронов сбили?

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны", — говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 22 БпЛА на девяти локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.

Напомним, в ночь на 29 августа оккупанты атаковали Запорожскую область. Ранен годовалый ребенок.

Вчера, 28 августа, РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Уже известно о более 20 погибших в результате атаки.

оккупанты ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ Шахед
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации