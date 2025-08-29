Сколько дронов ПВО сбила в ночь на 29 августа

Мобильная группа ПВО. Фото: 126-я бригада ТРО

В ночь на 29 августа российские оккупанты атаковали Украину 68-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Дроны запускали из Курска, Миллерово, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

Отчет о сбитых дронах. Фото: Воздушные силы

Сколько дронов сбили?

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны", — говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 22 БпЛА на девяти локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.

Напомним, в ночь на 29 августа оккупанты атаковали Запорожскую область. Ранен годовалый ребенок.

Вчера, 28 августа, РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Уже известно о более 20 погибших в результате атаки.