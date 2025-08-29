Атака на Запоріжжя в ніч на 29 серпня - що відомо

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти атакували Запорізьку область. Однорічна дитина та 70-річний чоловік отримали поранення.

Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Реклама

Читайте також:

Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Наслідки атаки

У Малокатеринівці, де постраждала дитина, ворог поцілив по житловій забудові. Зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.

Реклама

Крім того, окупанти здійснили чотири обстріли з РСЗВ по Малій Токмачці та Новоданилівці.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Також 376 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Малинівку, Омельник, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне.

Реклама

Ще 168 артилерійських ударів було завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки, Малинівки.

"Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та обʼєктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня РФ завдала комбінованого удару по Києву. Вже відомо про понад 20 загиблих внаслідок атаки.

Сьогодні, 29 серпня, у столиці оголошено День жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер. Цього дня по всій країні відбудуться символічні акції пам’яті, до яких долучаються державні та приватні компанії.