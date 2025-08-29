Видео
Главная Армия РФ ударила по Запорожью — среди раненых годовалый ребенок

РФ ударила по Запорожью — среди раненых годовалый ребенок

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 07:36
Атака на Запорожье в ночь на 29 августа - что известно
Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Запорожскую область. Годовалый ребенок и 70-летний мужчина получили ранения.

Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Иван Федоров.

Читайте также:
скрін
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Последствия атаки

В Малокатериновке, где пострадал ребенок, враг попал по жилой застройке. Загорелись несколько частных домов. Взрывной волной повреждены дома и хозяйственные постройки, расположенные рядом.

Кроме того, оккупанты совершили четыре обстрела из РСЗО по Малой Токмачке и Новоданиловке.

наслідки
Последствия обстрела Запорожья. Фото: Запорожская ОГА

Также 376 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Малиновку, Омельник, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное.

Еще 168 артиллерийских ударов было нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки, Малиновки.

"Поступило 45 сообщений о разрушении домов, квартир, хозяйственных построек, автомобилей и объектов инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 августа РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Уже известно о более 20 погибших в результате атаки.

Сегодня, 29 августа, в столице объявлен День траура из-за массированного обстрела, произошедшего в ночь на четверг. В этот день по всей стране пройдут символические акции памяти, к которым присоединяются государственные и частные компании.

Запорожье обстрелы ребенок война в Украине пострадавшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
