Скільки дронів ППО збила у ніч на 29 серпня

РФ випустила по Україні майже 70 БпЛА — скільки збила ППО
У ніч на 29 серпня російські окупанти атакували Україну 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Дрони запускали із Курська, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.
Скільки дронів збили?
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", — йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання 22 БпЛА на дев'ятьох локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.
Нагадаємо, у ніч на 29 серпня окупанти атакували Запорізьку область. Поранено однорічну дитину.
Вчора, 28 серпня, РФ завдала комбінованого удару по Києву. Вже відомо про понад 20 загиблих внаслідок атаки.
