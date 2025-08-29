Відео
РФ випустила по Україні майже 70 БпЛА — скільки збила ППО

РФ випустила по Україні майже 70 БпЛА — скільки збила ППО

Дата публікації: 29 серпня 2025 09:07
Скільки дронів ППО збила у ніч на 29 серпня
Мобільна група ППО. Фото: 126-та бригада ТРО

У ніч на 29 серпня російські окупанти атакували Україну 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Дрони запускали із Курська, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

звіт ПС
Звіт про збиті дрони. Фото: Повітряні сили

Скільки дронів збили?

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", — йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 22 БпЛА на дев'ятьох локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня окупанти атакували Запорізьку область. Поранено однорічну дитину.

Вчора, 28 серпня, РФ завдала комбінованого удару по Києву. Вже відомо про понад 20 загиблих внаслідок атаки.

Іванна Чайка
Автор:
Іванна Чайка
