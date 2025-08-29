Скільки дронів ППО збила у ніч на 29 серпня

Мобільна група ППО. Фото: 126-та бригада ТРО

У ніч на 29 серпня російські окупанти атакували Україну 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Дрони запускали із Курська, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Звіт про збиті дрони. Фото: Повітряні сили

Скільки дронів збили?

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", — йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 22 БпЛА на дев'ятьох локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня окупанти атакували Запорізьку область. Поранено однорічну дитину.

Вчора, 28 серпня, РФ завдала комбінованого удару по Києву. Вже відомо про понад 20 загиблих внаслідок атаки.