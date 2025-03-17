Война в Украине — РФ использует оптоволоконные дроны на границе

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: ГПСУ

Российские войска начали использовать на границе больше оптоволоконных дронов. Ранее оккупанты чаще атаковали артиллерией.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Демченко рассказал, что сейчас линию границы можно приравнивать к линии фронта. Россияне регулярно обстреливают приграничные территории.

"Больше всего ударов противник наносит по Сумской и Харьковской областям. Меньше ударов — по Черниговской области, однако обстрелы также фиксируются ежедневно", — сказал представитель ГПСУ.

По его словам, в последнее время армия РФ использует дроны, которые сбрасывают взрывные устройства. Это FPV-дроны, в частности, и на оптоволокне. Хотя раньше преобладала артиллерия.

Напомним, 14 марта вражеская ДРГ пыталась прорваться на Сумщине. Врага остановили пограничники и подразделения Сил обороны.

Из-за обострения ситуации на границе и постоянными вражескими обстрелами на Сумщине объявили обязательную эвакуацию жителей восьми населенных пунктов двух громад.