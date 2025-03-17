Війна в Україні — РФ використовує оптоволоконні дрони на кордоні

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: ДПСУ

Російські війська почали використовувати на кордоні більше оптоволоконних дронів. Раніше окупанти частіше атакували артилерією.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Демченко розповів, що зараз лінію кордону можна прирівнювати до лінії фронту. Росіяни регулярно обстрілюють прикордонні території.

"Найбільше ударів противник завдає по Сумській та Харківській областях. Менше ударів — по Чернігівській області, проте обстріли також фіксуються щоденно", — сказав речник ДПСУ.

За його словами, останнім часом армія РФ використовує дрони, які скидають вибухові пристрої. Це FPV-дрони, зокрема, і на оптоволокні. Хоча раніше переважала артилерія.

Нагадаємо, 14 березня ворожа ДРГ намагалася прорватися на Сумщині. Ворога зупинили прикордонники та підрозділи Сил оборони.

Через загострення ситуації на прикордонні та постійними ворожими обстрілами на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію жителів восьми населених пунктів двох громад.