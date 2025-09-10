Обстрел Винницкой области 10 сентября — повреждены 30 жилых домов

Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 10 сентября нанесли комбинированный удар по Винницкой области. Под ударом оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Telegram.

Обстрел Винницкой области 10 сентября

Заболотная рассказала, что под ударом крылатых ракет и шахедов оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры. Спасатели локализовали пожары. К этому был задействован 81 человек и 24 единицы техники.

Известно, что в результате атаки пострадали два человека, их доставили в больницу — состояние стабильное.

Также в области повреждено около 30 жилых домов. Там выбиты окна, повреждены кровли и придомовые территории. По словам заместителя главы ОВА, на местах уже работают комиссии по обследованию и фиксации объема повреждения домов для ее дальнейшего восстановления.

Отмечается, что всего в воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БпЛА и 11 крылатых ракет.

Напомним, ночью 10 сентября россияне выпустили по Украине более 450 воздушных целей. Украинским военным удалось уничтожить значительную часть дронов и ракет.

Во время ночных обстрелов российские беспилотники залетели на территорию Польши. По словам Дональда Туска, за ночь произошло 19 вторжений в воздушное пространство страны.