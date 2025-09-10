Обстрел Винницкой области 10 сентября — повреждены 30 жилых домов

РФ ударила по Винницкой области — повреждено более 30 жилых домов
Российские войска в ночь на 10 сентября нанесли комбинированный удар по Винницкой области. Под ударом оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры.
Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Telegram.
Обстрел Винницкой области 10 сентября
Заболотная рассказала, что под ударом крылатых ракет и шахедов оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры. Спасатели локализовали пожары. К этому был задействован 81 человек и 24 единицы техники.
Известно, что в результате атаки пострадали два человека, их доставили в больницу — состояние стабильное.
Также в области повреждено около 30 жилых домов. Там выбиты окна, повреждены кровли и придомовые территории. По словам заместителя главы ОВА, на местах уже работают комиссии по обследованию и фиксации объема повреждения домов для ее дальнейшего восстановления.
Отмечается, что всего в воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БпЛА и 11 крылатых ракет.
Напомним, ночью 10 сентября россияне выпустили по Украине более 450 воздушных целей. Украинским военным удалось уничтожить значительную часть дронов и ракет.
Во время ночных обстрелов российские беспилотники залетели на территорию Польши. По словам Дональда Туска, за ночь произошло 19 вторжений в воздушное пространство страны.
