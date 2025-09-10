Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ вдарила по Вінниччині — пошкоджено понад 30 житлових будинків

РФ вдарила по Вінниччині — пошкоджено понад 30 житлових будинків

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 16:46
Обстріл Вінниччини 10 вересня — пошкоджено 30 житлових будинків
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 10 вересня завдали комбінованого удару по Вінницькій області. Під ударом опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури.

Про це повідомила Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Обстріл Вінниччини 10 вересня

Заболотна розповіла, що під ударом крилатих ракет та шахедів опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури. Рятувальники локалізували пожежі. До цього була задіяна 81 людина та 24 одиниці техніки.

 Відомо, що внаслідок атаки постраждали двоє людей, їх доставили до лікарні — стан стабільний. 

Також в області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Там вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території. За словами заступниці голови ОВА, на місцях вже працюють комісії з обстеження та фіксації обсягу пошкодження будинків для її подальшого відновлення.

Зазначається, що загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БпЛА та 11 крилатих ракет.

Нагадаємо, вночі 10 вересня росіяни випустили по Україні понад 450 повітряних цілей. Українським військовим вдалося знищити значну частину дронів та ракет. 

Під час нічних обстрілів російські безпілотники залетіли на територію Польщі. За словами Дональда Туска, за ніч відбулося 19 вторгнень у повітряний простір країни

пожежа обстріли Вінницька область ракети дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації