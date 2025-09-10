Обстріл Вінниччини 10 вересня — пошкоджено 30 житлових будинків

Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 10 вересня завдали комбінованого удару по Вінницькій області. Під ударом опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури.

Про це повідомила Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна у Telegram.

Обстріл Вінниччини 10 вересня

Заболотна розповіла, що під ударом крилатих ракет та шахедів опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури. Рятувальники локалізували пожежі. До цього була задіяна 81 людина та 24 одиниці техніки.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали двоє людей, їх доставили до лікарні — стан стабільний.

Також в області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Там вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території. За словами заступниці голови ОВА, на місцях вже працюють комісії з обстеження та фіксації обсягу пошкодження будинків для її подальшого відновлення.

Зазначається, що загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БпЛА та 11 крилатих ракет.

Нагадаємо, вночі 10 вересня росіяни випустили по Україні понад 450 повітряних цілей. Українським військовим вдалося знищити значну частину дронів та ракет.

Під час нічних обстрілів російські безпілотники залетіли на територію Польщі. За словами Дональда Туска, за ніч відбулося 19 вторгнень у повітряний простір країни.