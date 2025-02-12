Обстрел Черниговской области 12 февраля — в ОВА раскрыли последствия

РФ ударила по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине
Оккупационная армия в ночь на 12 февраля ударила по одному из объектов критической инфраструктуры в Черниговской области. Вероятно, враг атаковал регион ударным дроном.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Обстрел Черниговской области 12 февраля
Чаус рассказал, что в результате удара по объекту критической инфраструктуры на Прилуччине возник пожар. Взрывной волной повредило хозяйственные постройки.
По состоянию на сейчас известно о двух раненых. Медики оказали им необходимую помощь. Спасатели уже локализовали пожар.
"Россия — террорист. Сегодняшняя атака — очередное доказательство этому", — подчеркнул глава ОВА.
Напомним, этой ночью армия РФ выпустила по Украине ударные дроны и баллистические ракеты. Воздушные силы сбили шесть из шести ракет.
Под ударом оказался Киев. В результате атаки в столице погиб один человек, еще четверо — получили ранения.
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