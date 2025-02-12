Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow РФ ударила по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине arrow

РФ ударила по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине

12 февраля 2025 10:32
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Черниговской области 12 февраля — в ОВА раскрыли последствия
Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Оккупационная армия в ночь на 12 февраля ударила по одному из объектов критической инфраструктуры в Черниговской области. Вероятно, враг атаковал регион ударным дроном.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Читайте также:

Обстрел Черниговской области 12 февраля

Чаус рассказал, что в результате удара по объекту критической инфраструктуры на Прилуччине возник пожар. Взрывной волной повредило хозяйственные постройки.

По состоянию на сейчас известно о двух раненых. Медики оказали им необходимую помощь. Спасатели уже локализовали пожар.

"Россия — террорист. Сегодняшняя атака — очередное доказательство этому", — подчеркнул глава ОВА.

удар по Чернігівській області 12 лютого
Скриншот сообщения Вячеслава Чауса

Напомним, этой ночью армия РФ выпустила по Украине ударные дроны и баллистические ракеты. Воздушные силы сбили шесть из шести ракет.

Под ударом оказался Киев. В результате атаки в столице погиб один человек, еще четверо — получили ранения.

Черниговская область обстрелы критическая инфраструктура дроны война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама