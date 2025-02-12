Обстріл Чернігівської області 12 лютого — в ОВА розкрили наслідки

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

Окупаційна армія у ніч проти 12 лютого вдарила по одному з об'єктів кричної інфраструктури у Чернігівській області. Ймовірно, ворог атакував регіон ударним дроном.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Чаус розповів, що внаслідок удару по об'єкту критичної інфраструктури на Прилуччині виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі.

Станом на зараз відомо про двох поранених. Медики надали їм необхідну допомогу. Рятувальники вже локалізували пожежу.

"Росія — терорист. Сьогоднішня атака — черговий доказ цьому", — наголосив очільник ОВА.

Скриншот допису В'ячеслава Чауса

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ випустила по Україні ударні дрони та балістичні ракети. Повітряні сили збили шість з шести ракет.

Під ударом опинився Київ. Внаслідок атаки в столиці загинула одна людина, ще четверо — отримала поранення.