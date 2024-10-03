Обстрел Черниговской области 3 октября — враг убил трех человек

РФ ударила по автомобилю со сжиженным газом в Черниговской области — есть погибшие
Российские оккупанты в четверг, 3 октября, атаковали приграничья Корюковского района Черниговской области. Враг нанес удар по автомобилю со сжиженным газом.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.
Российский обстрел Черниговской области
"Россияне сознательно попали беспилотником в автомобиль, который вез сжиженный газ людям. Баллоны с газом сдетонировали. Загорелись жилые дома", — рассказал Чаус.
Предварительно известно, что погибли три человека, в том числе шестилетний ребенок. Ранения получили четверо — четырехлетний мальчик, 13-летняя девочка и двое мужчин — все госпитализированы. По словам Чауса, в помощь медикам прибыли врачи-хирурги из Корюковской больницы. Известно, что двое детей стабилизировали и перевели в Черниговскую областную детскую больницу. Пока их состояние оценивают как тяжелое.
"Знали ли россияне, куда они избивают? Однозначно знали. Более того, они понимали все последствия. Правовую оценку действиям врага должны дать правоохранители. Международное сообщество должно отреагировать", — добавил Чаус.
Напомним, российские оккупанты на протяжении суток обстреливали Харьков и область разным типом вооружения. В результате вражеских атак пострадали 19 человек.
Также 2 октября российская авиация осуществила серию бомбардировок пригорода Харькова. Под ударом оказались несколько населенных пунктов.
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