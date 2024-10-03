Обстрел Черниговской области 3 октября — враг убил трех человек

Последствия российских обстрелов Черниговской области 3 октября. Фото: t.me/chernigivskaODA

Российские оккупанты в четверг, 3 октября, атаковали приграничья Корюковского района Черниговской области. Враг нанес удар по автомобилю со сжиженным газом.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

Читайте также:

Российский обстрел Черниговской области

"Россияне сознательно попали беспилотником в автомобиль, который вез сжиженный газ людям. Баллоны с газом сдетонировали. Загорелись жилые дома", — рассказал Чаус.

Последствия российских обстрелов Черниговской области 3 октября. Фото: t.me/chernigivskaODA

Предварительно известно, что погибли три человека, в том числе шестилетний ребенок. Ранения получили четверо — четырехлетний мальчик, 13-летняя девочка и двое мужчин — все госпитализированы. По словам Чауса, в помощь медикам прибыли врачи-хирурги из Корюковской больницы. Известно, что двое детей стабилизировали и перевели в Черниговскую областную детскую больницу. Пока их состояние оценивают как тяжелое.

Последствия российских обстрелов Черниговской области 3 октября. Фото: t.me/chernigivskaODA

"Знали ли россияне, куда они избивают? Однозначно знали. Более того, они понимали все последствия. Правовую оценку действиям врага должны дать правоохранители. Международное сообщество должно отреагировать", — добавил Чаус.

Сообщение Чауса. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты на протяжении суток обстреливали Харьков и область разным типом вооружения. В результате вражеских атак пострадали 19 человек.

Также 2 октября российская авиация осуществила серию бомбардировок пригорода Харькова. Под ударом оказались несколько населенных пунктов.