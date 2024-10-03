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Обстріл драмтеатру в Чернігові — російська ракета містила чипи з США

3 жовтня 2024 15:42
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Чернігова 19 серпня 2023 року — російська ракета містила чипи США
Російський обстріл Чернігова 19 серпня 2023 року. Фото: МВС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти 19 серпня 2023 року вдарили по центру Чернігова крилатою ракетою "Іскандер-К". Внаслідок обстрілу загинуло семеро людей. Відомо, що російський "Іскандер-К" містив у навігаційній системі мікросхеми зі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Дослідник з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Висікан виявив модуль навігаційної системи SN-99 ракети "Іскандер" на площі біля театру в Чернігові, куди влучила ракета. Цей модуль, що виконував роль "мозку" ракети та керував її зв’язком із супутниками для наведення на місто, містив деталі, вироблені чотирма західними компаніями.

Маркування на двигуні ракети та деяких її компонентах свідчить, що збірка відбулася не раніше березня 2023 року — більше ніж через рік після запровадження США та їхніми союзниками експортних обмежень, які мали на меті обмежити постачання технологій до Росії для послаблення її оборонної промисловості.

Обмеження зробили незаконними поставки західних напівпровідників до Росії, якщо вони могли бути використані у військових цілях, навіть якщо їх виробили в Китаї.

"Ця ракета була нова. Вона мала компоненти, що дозволяли їй з’єднуватися з супутником, а це означало лише одне: вона була більш смертоносною", — каже Висікан.

Один із уламків, що зберігся після вибуху, був зеленою металевою платою з чипами. Написи, вигравірувані на двох напівпровідниках, свідчили про те, що це були чипи, вироблені американською компанією Silicon Laboratories Inc, розташованою в Остіні.

Номери на чипах показали, що їх виготовили на третьому тижні січня і на першому тижні березня 2022 року.

Bloomberg пише, що оскільки проходить декілька місяців, перш ніж напівпровідники проходять через глобальний ланцюг постачання, це вказує на те, що Росія, ймовірно, імпортувала їх вже після введення західних експортних обмежень.

Серед уламків у Чернігові були виявлені інші навігаційні компоненти, виготовлені американським виробником мікросхем Analog Devices, німецькою компанією Infineon Technologies, а також американською Integrated Silicon Solution Inc, що має китайський капітал.

Нагадаємо, 19 російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Згодом РФ після ракетного удару по драмтеатру в Чернігові почала цинічно "виправдовуватися". Там заявили, що нібито було атаковано місце збору військових спеціалістів ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковано під фестиваль "Лютих пташок".

США війна Чернігів обстріли окупанти ракети

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