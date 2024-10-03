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Обстрел драмтеатра в Чернигове — российская ракета содержала чипы из США

3 октября 2024 15:42
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Чернигова 19 августа 2023 года — российская ракета содержала чипы США
Российский обстрел Чернигова 19 августа 2023 года. Фото: МВД
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты 19 августа 2023 года ударили по центру Чернигова крылатой ракетой "Искандер-К". В результате обстрела погибли семь человек. Известно, что российский "Искандер-К" содержал в навигационной системе микросхемы из Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Исследователь из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Высикан обнаружил модуль навигационной системы SN-99 ракеты "Искандер" на площади возле театра в Чернигове, куда попала ракета. Этот модуль, выполнявший роль "мозга" ракеты и управлявший ее связью со спутниками для наведения на город, содержал детали, произведенные четырьмя западными компаниями.

Маркировка на двигателе ракеты и некоторых ее компонентах свидетельствует, что сборка состоялась не ранее марта 2023 года — более чем через год после введения США и их союзниками экспортных ограничений, которые имели целью ограничить поставки технологий в Россию для ослабления ее оборонной промышленности.

Ограничения сделали незаконными поставки западных полупроводников в Россию, если они могли быть использованы в военных целях, даже если их произвели в Китае.

"Эта ракета была новая. Она имела компоненты, позволявшие ей соединяться со спутником, а это означало лишь одно: она была более смертоносной", — говорит Висикан.

Один из обломков, сохранившийся после взрыва, был зеленой металлической платой с чипами. Надписи, выгравированные на двух полупроводниках, свидетельствовали о том, что это были чипы, произведенные американской компанией Silicon Laboratories Inc, расположенной в Остине.

Номера на чипах показали, что их изготовили на третьей неделе января и на первой неделе марта 2022 года.

Bloomberg пишет, что поскольку проходит несколько месяцев, прежде чем полупроводники проходят через глобальную цепь поставок, это указывает на то, что Россия, вероятно, импортировала их уже после введения западных экспортных ограничений.

Среди обломков в Чернигове были обнаружены другие навигационные компоненты, изготовленные американским производителем микросхем Analog Devices, немецкой компанией Infineon Technologies, а также американской Integrated Silicon Solution Inc, имеющей китайский капитал.

Напомним, 19 российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Впоследствии РФ после ракетного удара по драмтеатру в Чернигове начала цинично "оправдываться". Там заявили, что якобы было атаковано место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль "Лютих пташок".

США война Чернигов обстрелы оккупанты ракеты

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