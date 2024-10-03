Обстріл Чернігівської області 3 жовтня — ворог вбив трьох людей

Наслідки російського обстрілу Чернігівської області 3 жовтня. Фото: t.me/chernigivskaODA

Російські окупанти у четвер, 3 жовтня, атакували прикордоння Корюківського району Чернігівської області. Ворог завдав удару по автомобілю зі скрапленим газом.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Чернігівської області

"Росіяни свідомо поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. Балони з газом здетонували. Загорілися житлові будинки", — розповів Чаус.

Наслідки російського обстрілу Чернігівської області 3 жовтня. Фото: t.me/chernigivskaODA

Попередньо відомо, що загинули троє людей, у тому числі шестирічна дитина. Поранення отримали четверо — чотирирічний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків — усіх госпіталізовано. За словами Чауса, на допомогу медикам прибули лікарі-хірурги з Корюківської лікарні. Відомо, що двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Наразі їх стан оцінюють як тяжкий.

Наслідки російського обстрілу Чернігівської області 3 жовтня. Фото: t.me/chernigivskaODA

"Чи знали росіяни, куди вони б’ють? Однозначно знали. Більше того, вони розуміли всі наслідки. Правову оцінку діям ворога мають дати правоохоронці. Міжнародна спільнота повинна відреагувати", — додав Чаус.

Допис Чауса. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти упродовж доби обстрілювали Харків та область різним типом озброєння. Внаслідок ворожих атак постраждали 19 людей.

Також 2 жовтня російська авіація здійснила серію бомбардувань передмістя Харкова. Під ударом опинилися декілька населених пунктів.