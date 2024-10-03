Обстріл Чернігівської області 3 жовтня — ворог вбив трьох людей

РФ вдарила по авто зі скрапленим газом у Чернігівській області — є загиблі
Російські окупанти у четвер, 3 жовтня, атакували прикордоння Корюківського району Чернігівської області. Ворог завдав удару по автомобілю зі скрапленим газом.
Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.
Російський обстріл Чернігівської області
"Росіяни свідомо поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. Балони з газом здетонували. Загорілися житлові будинки", — розповів Чаус.
Попередньо відомо, що загинули троє людей, у тому числі шестирічна дитина. Поранення отримали четверо — чотирирічний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків — усіх госпіталізовано. За словами Чауса, на допомогу медикам прибули лікарі-хірурги з Корюківської лікарні. Відомо, що двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Наразі їх стан оцінюють як тяжкий.
"Чи знали росіяни, куди вони б’ють? Однозначно знали. Більше того, вони розуміли всі наслідки. Правову оцінку діям ворога мають дати правоохоронці. Міжнародна спільнота повинна відреагувати", — додав Чаус.
Нагадаємо, російські окупанти упродовж доби обстрілювали Харків та область різним типом озброєння. Внаслідок ворожих атак постраждали 19 людей.
Також 2 жовтня російська авіація здійснила серію бомбардувань передмістя Харкова. Під ударом опинилися декілька населених пунктів.
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