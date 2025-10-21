Обстрел Херсона 21 октября — россияне ударили по жилым домам

Последствия удара по Херсону. Фото: кадр из видео

Российские войска в ночь на 21 октября атаковали "шахедами" Херсон. Под удар попали жилые кварталы Корабельного района.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в Telegram.

Обстрел Херсона 21 октября

Шанько рассказал, что в результате обстрелов возник масштабный пожар, который практически уничтожил одно из зданий. Также известно, что ранения получили три человека, сейчас они находятся под наблюдением врачей. Также жителям разрушенных квартир предложили эвакуацию.

"Объемы разрушений значительные. К ликвидации последствий этого очередного теракта россиян против мирных херсонцев привлечены работники и техника нескольких коммунальных предприятий, волонтеры. Социальные работники Херсонской городской военной администрации проводят поквартирный обход, предоставляют необходимые консультации", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в Черниговской и Днепропетровской области. Из-за этого в регионах нет света.

Кроме того, сегодня ночью ряд взрывов раздавался в Харькове. В результате обстрелов КАБами пострадали 11 человек.