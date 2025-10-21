Обстріл Херсона 21 жовтня — росіяни вдарили по житлових будинках

Наслідки удару по Херсону. Фото: кадр з відео

Російські війська у ніч проти 21 жовтня атакували "шахедами" Херсон. Під удар потрапили житлові квартали Корабельного району.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Telegram.

Обстріл Херсона 21 жовтня

Шанько розповів, що внаслідок обстрілів виникла масштабна пожежа, яка практично знищила одну з будівель. Також відомо, що поранення отримали троє людей, наразі вони перебувають під наглядом лікарів. Також мешканцям зруйнованих квартир запропонували евакуацію.

"Обсяги руйнувань значні. До ліквідації наслідків цього чергового теракту росіян проти мирних херсонців залучені працівники та техніка кількох комунальних підприємств, волонтери. Соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації проводять поквартирний обхід, надають необхідні консультації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Чернігівській та Дніпропетровській області. Через це в регіонах немає світла.

Крім того, сьогодні вночі низка вибухів лунала у Харкові. Внаслідок обстрілів КАБами постраждали 11 людей.