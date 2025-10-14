Російський обстріл Херсона 14 жовтня — окупанти вбили та поранили людей

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 14 жовтня, атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляють очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та пресслужба Херсонської ОВА у Telegram.

Російський обстріл Херсона 14 жовтня

Російські загарбники вбили двох людей — літню жінку та чоловіка 1980 року народження.

Крім того, медики борються за життя 55-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, руки та грудної клітини. Наразі він у важкому стані.

"Ще трьом людям — 57-річному чоловіку та жінкам 60 й 62 роки — бригада "швидкої" надали допомогу на місці. У них діагностували контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми", — розповів Прокудін.

Крім того, через російський обстріл Дніпровського району постраждало немовля. Снаряд окупантів влучив у будинок, де перебувала півторамісячна дівчинка. Вона дістала вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Наразі немовля перебуває в лікарні.

Згодом в Херсонській ОВА повідомили про ще одну поранену — 76-річну жінку.

"У власній оселі під ворожий удар потрапила 76-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" надала потерпілій допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Дописи Херсонської ОВА і Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 жовтня окупанти атакували гуманітарний конвой ООН у Херсонській області. На щастя, жоден із гуманітарних працівників не постраждав.

А за минулу добу загарбники завдали 1 856 ударів по Донецькій області. Окупанти вбили двох людей, а ще пʼятеро — отримали поранення.