Російський обстріл Херсона 14 жовтня — окупанти вбили та поранили людей

Окупанти атакували Херсон — кількість поранених зросла
Російські окупанти у вівторок, 14 жовтня, атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляють очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та пресслужба Херсонської ОВА у Telegram.
Російський обстріл Херсона 14 жовтня
Російські загарбники вбили двох людей — літню жінку та чоловіка 1980 року народження.
Крім того, медики борються за життя 55-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, руки та грудної клітини. Наразі він у важкому стані.
"Ще трьом людям — 57-річному чоловіку та жінкам 60 й 62 роки — бригада "швидкої" надали допомогу на місці. У них діагностували контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми", — розповів Прокудін.
Крім того, через російський обстріл Дніпровського району постраждало немовля. Снаряд окупантів влучив у будинок, де перебувала півторамісячна дівчинка. Вона дістала вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Наразі немовля перебуває в лікарні.
Згодом в Херсонській ОВА повідомили про ще одну поранену — 76-річну жінку.
"У власній оселі під ворожий удар потрапила 76-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" надала потерпілій допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 жовтня окупанти атакували гуманітарний конвой ООН у Херсонській області. На щастя, жоден із гуманітарних працівників не постраждав.
А за минулу добу загарбники завдали 1 856 ударів по Донецькій області. Окупанти вбили двох людей, а ще пʼятеро — отримали поранення.
