Российский обстрел Херсона 14 октября — оккупанты убили и ранили людей

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 14 октября, атаковали Днепровский район Херсона. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Российский обстрел Херсона 14 октября

Российские захватчики убили двух человек — пожилую женщину и мужчину 1980 года рождения.

Кроме того, медики борются за жизнь 55-летнего мужчины, который получил взрывную травму, осколочные ранения головы, руки и грудной клетки. Сейчас он в тяжелом состоянии.

"Еще трем людям — 57-летнему мужчине и женщинам 60 и 62 года — бригада "скорой" оказали помощь на месте. У них диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы", — рассказал Прокудин.

Кроме того, из-за российского обстрела Днепровского района пострадал младенец. Снаряд оккупантов попал в дом, где находилась полуторамесячная девочка. Она получила взрывную травму и острую реакцию на стресс. Сейчас младенец находится в больнице.

Впоследствии в Херсонской ОВА сообщили о еще одной раненой — 76-летней женщине.

"В собственном доме под вражеский удар попала 76-летняя женщина. Она получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Бригада "скорой" оказала пострадавшей помощь на месте", — говорится в сообщении.

Посты Херсонской ОВА и Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, 14 октября оккупанты атаковали гуманитарный конвой ООН в Херсонской области. К счастью, ни один из гуманитарных работников не пострадал.

А за минувшие сутки захватчики нанесли 1 856 ударов по Донецкой области. Оккупанты убили двух человек, а еще пятеро — получили ранения.