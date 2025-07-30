В СБУ назвали количество случаев применения химоружия врагом

Военные в химзащите. Иллюстративное фото: Генштаб

Служба безопасности Украины задокументировала более 10 тысяч химических атак россиян против Сил обороны. Враг массово применяет химическое оружие с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 30 июля.

Реклама

Читайте также:

Использование химоружия на фронте

Так, СБУ документирует массовое применение оккупантами запрещенного химического оружия против Сил обороны Украины. Речь идет об аэрозольных гранатах "К-51", "РГР" и "РГ-Во", снаряженные ядовитыми веществами раздражающего действия — CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон).

Также фиксируются отдельные случаи применения россиянами ампул с хлорпикрином, который является ядовитым веществом.

В СБУ отметили, что их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении. По данным следствия, наибольшее количество химбоеприпасов РФ сбрасывает с FPV-дронов на оборонительные позиции украинских воинов.

Ядовитые соединения поражают слизистые оболочки военных, прежде всего их глаза и органы дыхания. Таким образом враг хочет заставить украинских защитников выйти из окопов и блиндажей под прицельный огонь.

Где больше всего случаев

Известно, что больше всего случаев применения химического оружия зафиксировано на восточном фронте, а также во время ударов по Никопольскому району Днепропетровской области.

Санкции за использование химоружия

СБУ привлекает к документированию фактов применения химоружия международные организации. В частности, для проведения необходимых лабораторных исследований и информирования международного сообщества была передана часть вещественных доказательств в Организацию по запрещению химического оружия в Гаагу.

В результате Совет ЕС ввел санкции против российских подразделений, причастных к разработке и использованию химического оружия в Украине.

Напомним, разведки стран ЕС доказали факт использования Россией химического оружия в Украине.

Также мы писали, что Третий армейский корпус под руководством Андрея Билецкого остановил прорыв врага у реки Оскол.