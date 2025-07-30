В СБУ назвали кількість випадків застосування хімзброї ворогом

Військові в хімзахисті. Ілюстративне фото: Генштаб

Служба безпеки України задокументувала понад 10 тисяч хімічних атак росіян проти Сил оборони. Ворог масово застосовує хімічну зброю від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 30 липня.

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Використання хімзброї на фронті

Так, СБУ документує масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони України. Йдеться про аерозольні гранати "К-51", "РГР" та "РГ-Во", споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії — CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон).

Також фіксуються непоодинокі випадки застосування росіянами ампул з хлорпікрином, який є отруйною речовиною.

У СБУ наголосили, що їх використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення. За даними слідства, найбільшу кількість хімбоєприпасів РФ скидає з FPV-дронів на оборонні позиції українських воїнів.

Отруйні сполуки уражають слизові оболонки військових, насамперед їхні очі та органи дихання. Таким чином ворог хоче змусити українських захисників вийти з окопів та бліндажів під прицільний вогонь.

Де найбільше випадків

Відомо, що найбільше випадків застосування хімічної зброї зафіксовано на східному фронті, а також під час ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Санкції за використання хімзброї

СБУ залучає до документування фактів застосування хімзброї міжнародні організації. Зокрема, для проведення необхідних лабораторних досліджень та інформування міжнародного співтовариства було передано частину речових доказів до Організації із заборони хімічної зброї в Гаагу.

Внаслідок чого Рада ЄС ввела санкції проти російських підрозділів, які причетні до розробки та використання хімічної зброї в Україні.

Нагадаємо, розвідки країн ЄС довели факт використання Росією хімічної зброї в Україні.

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