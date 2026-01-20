Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ повторно ударила по Запорожью — горит дом

РФ повторно ударила по Запорожью — горит дом

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 02:38
РФ ночью 20 января 2026 года нанесла удар по Запорожью — какие последствия
Пожар в доме после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Ночью во вторник, 20 января, россияне нанесли очередной удар по Запорожью. Под атакой оказался жилой дом.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:
Ночной удар по Запорожью 20 января 2026 года
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Ночной удар по Запорожью 20 января

От взрывной волны и обломков пострадал частный дом. Вспыхнул пожар. По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, ночью 20 января в Запорожье и Запорожской области раздавались взрывы. Россияне дважды ударили по региональному центру. Обошлось без травмированных.

Также мы сообщали о ночных взрывах на Харьковщине. Они прозвучали в Чугуевской громаде.

взрыв Запорожье обстрелы Иван Федоров война в Украине
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации