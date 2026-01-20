РФ ночью 20 января 2026 года нанесла удар по Запорожью — какие последствия

Пожар в доме после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Ночью во вторник, 20 января, россияне нанесли очередной удар по Запорожью. Под атакой оказался жилой дом.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Ночной удар по Запорожью 20 января

От взрывной волны и обломков пострадал частный дом. Вспыхнул пожар. По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, ночью 20 января в Запорожье и Запорожской области раздавались взрывы. Россияне дважды ударили по региональному центру. Обошлось без травмированных.

Также мы сообщали о ночных взрывах на Харьковщине. Они прозвучали в Чугуевской громаде.