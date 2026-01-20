РФ уночі 20 січня 2026 року завдала удару по Запоріжжю — які наслідки

Пожежа в будинку після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Уночі у вівторок, 20 січня, росіяни завдали чергового удару по Запоріжжю. Під атакою опинився житловий будинок.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нічний удар по Запоріжжю 20 січня

Від вибухової хвилі та уламків постраждав приватний будинок. Спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, уночі 20 січня в Запоріжжі та Запорізькій області лунали вибухи. Росіяни двічі вдарили по регіональному центру. Обійшлося без травмованих.

Також ми повідомляли про нічні вибухи на Харківщині. Вони пролунали в Чугуївській громаді.