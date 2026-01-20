РФ уночі 20 січня 2026 року завдала удару по Запоріжжю — які наслідки

РФ повторно вдарила по Запоріжжю — горить будинок
Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 02:38
Пожежа в будинку після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА
Уночі у вівторок, 20 січня, росіяни завдали чергового удару по Запоріжжю. Під атакою опинився житловий будинок.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Реклама
Читайте також:
Нічний удар по Запоріжжю 20 січня
Від вибухової хвилі та уламків постраждав приватний будинок. Спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, уночі 20 січня в Запоріжжі та Запорізькій області лунали вибухи. Росіяни двічі вдарили по регіональному центру. Обійшлося без травмованих.
Також ми повідомляли про нічні вибухи на Харківщині. Вони пролунали в Чугуївській громаді.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама