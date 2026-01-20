Відео
РФ повторно вдарила по Запоріжжю — горить будинок

РФ повторно вдарила по Запоріжжю — горить будинок

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 02:38
РФ уночі 20 січня 2026 року завдала удару по Запоріжжю — які наслідки
Пожежа в будинку після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Уночі у вівторок, 20 січня, росіяни завдали чергового удару по Запоріжжю. Під атакою опинився житловий будинок.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:
Нічний удар по Запоріжжю 20 січня 2026 року
Скриншот повідомлення Івана Федорова

Нічний удар по Запоріжжю 20 січня 

Від вибухової хвилі та уламків постраждав приватний будинок. Спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, уночі 20 січня в Запоріжжі та Запорізькій області лунали вибухи. Росіяни двічі вдарили по регіональному центру. Обійшлося без травмованих. 

Також ми повідомляли про нічні вибухи на Харківщині. Вони пролунали в Чугуївській громаді.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
