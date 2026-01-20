Відео
Вибухи в Запоріжжі та Запорізькій області — що відомо про атаку

Вибухи в Запоріжжі та Запорізькій області — що відомо про атаку

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 00:04
Нічні вибухи в Запоріжжі 20 січня 2026 року — подробиці обстрілу
Термінова новина

Вибухи пролунали в Запоріжжі зараз, уночі у вівторок, 20 січня. У Запорізькій області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали, що на околицях Запоріжжя, у населеному пункті Мокрянці, є БпЛА курсом на північ.

Атака БпЛА вночі 20 січня 2026 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи 

О 23:50 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи в Запорізькій області та закликав жителів регіону до відбою перебувати в безпечних місцях. О 23:56 він зазначив, що вибух прогримів в одному з районів Запоріжжя. Наразі територію, яка потрапила під обстріл, обстежень екстрені служби.

Атака БпЛА вночі 20 січня 2026 року
Скриншот повідомлень Івана Федорова

Де ще оголосили повітряну тривогу вночі 20 січня 

Повітряна тривога вночі 20 січня 2026 року
Карта повітряних тривог станом на 00:04 20 січня 2026 року

Станом на 00:04 повітряна тривога, крім Запорізької області, триває в Полтавській області, частинах Миколаївщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, Донеччини, Кіровоградщини.

ОНОВЛЕНО О 00:24: Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни двічі вдарили по Запоріжжю. Інформацію щодо наслідків атак наразі уточнюють. За попередніми даними, постраждалих немає.

Атака БпЛА вночі 20 січня 2026 року
Скриншот повідомлення Івана Федорова

Нагадаємо, удень 19 січня росіяни атакували КАБами Харків. Щонайменше десятеро людей зазнали поранень. Загинула 69-річна жінка.

Також ми повідомляли, що вночі 19 січня росіяни завдали дронового удару по Одещині. В Одеському районі БпЛА влучив у багатоповерхівку. Унаслідок атаки травмувався 33-річний чоловік.

вибух Запоріжжя Запорізька область обстріли Іван Федоров війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
