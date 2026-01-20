Нічні вибухи в Запоріжжі 20 січня 2026 року — подробиці обстрілу

Термінова новина

Вибухи пролунали в Запоріжжі зараз, уночі у вівторок, 20 січня. У Запорізькій області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали, що на околицях Запоріжжя, у населеному пункті Мокрянці, є БпЛА курсом на північ.

Що відомо про вибухи

О 23:50 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи в Запорізькій області та закликав жителів регіону до відбою перебувати в безпечних місцях. О 23:56 він зазначив, що вибух прогримів в одному з районів Запоріжжя. Наразі територію, яка потрапила під обстріл, обстежень екстрені служби.

Де ще оголосили повітряну тривогу вночі 20 січня

Станом на 00:04 повітряна тривога, крім Запорізької області, триває в Полтавській області, частинах Миколаївщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, Донеччини, Кіровоградщини.

ОНОВЛЕНО О 00:24: Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни двічі вдарили по Запоріжжю. Інформацію щодо наслідків атак наразі уточнюють. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, удень 19 січня росіяни атакували КАБами Харків. Щонайменше десятеро людей зазнали поранень. Загинула 69-річна жінка.

Також ми повідомляли, що вночі 19 січня росіяни завдали дронового удару по Одещині. В Одеському районі БпЛА влучив у багатоповерхівку. Унаслідок атаки травмувався 33-річний чоловік.