Ночные взрывы в Запорожье 20 января 2026 года — подробности обстрела

Взрывы в Запорожье и Запорожской области — что известно об атаке
Дата публикации 20 января 2026 00:04
Срочная новость
Взрывы прогремели в Запорожье сейчас, ночью во вторник, 20 января. В Запорожской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные силы ВС Украины предупреждали, что в окрестностях Запорожья, в населенном пункте Мокрянцы, есть БпЛА курсом на север.
Что известно о взрывах
В 23:50 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области и призвал жителей региона до отбоя находиться в безопасных местах. В 23:56 он отметил, что взрыв прогремел в одном из районов Запорожья. Сейчас территорию, которая попала под обстрел, обследуют экстренные службы.
Новость дополняется
