Україна
Взрывы в Запорожье и Запорожской области — что известно об атаке

Дата публикации 20 января 2026 00:04
Ночные взрывы в Запорожье 20 января 2026 года — подробности обстрела
Взрывы прогремели в Запорожье сейчас, ночью во вторник, 20 января. В Запорожской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины предупреждали, что в окрестностях Запорожья, в населенном пункте Мокрянцы, есть БпЛА курсом на север.

Что известно о взрывах

В 23:50 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области и призвал жителей региона до отбоя находиться в безопасных местах. В 23:56 он отметил, что взрыв прогремел в одном из районов Запорожья. Сейчас территорию, которая попала под обстрел, обследуют экстренные службы.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
