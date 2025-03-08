Россия активизировала удары по Украине после запрета США предоставлять разведданные

Последствия ракетной атаки в Одессе. Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Российские войска активизировали боевые действия на нескольких направлениях фронта и начали усиленно атаковать Украину. Это может быть связано с резким изменением политики президента США Дональда Трампа, который ограничивает Украину в предоставлении ей разведывательных данных.

Об этом говорится в дайджесте аналитиков Института исследования войны (ISW).

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Россия осуществила массовую атаку по Украине

Российские войска в ночь с 6 на 7 марта осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Украине, который стал одним из самых масштабных с ноября 2024 года. По информации Военно-воздушных сил Украины, оккупанты выпустили 67 ракет, в том числе крылатые ракеты Х-101/Х-55 в количестве 35 единиц, семь ракет "Калибр", три баллистические ракеты "Искандер-М/Кн-23", зенитные ракеты С-300, а также запустили 194 беспилотника "Шахед" и дроны-приманки.

Статистика атак РФ по Украине в рамках политической ситуации в США. Фото: ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия осенью 2024 года начала увеличивать количество беспилотников и дронов-приманок в своих так называемых "ударных пачках", чтобы адаптироваться к эффективной работе украинских систем РЭБ. В январе 2025 года среднее количество дронов в каждом ударе составляло 83,4, в феврале этот показатель вырос до 139,3, а с 1 по 7 марта — до 128,8 беспилотников на удар.

Почему Россия активизировала воздушные атаки по Украине

Увеличение количества беспилотников и ракет в каждом ударе может свидетельствовать о намерении России истощить украинские запасы ракет противовоздушной обороны, особенно на фоне приостановления военной помощи США и обмена разведданными с Украиной. Аналитики ISW считают, что это может привести к необходимости более избирательного подхода со стороны украинских сил при перехвате российских ракет и беспилотников.

Оккупанты усилили наступление на фронте

Российские войска также усилили наступательные действия на различных участках фронта, в частности на Купянском, Часовярском, Торецком и Великоновоселкском направлениях. Это может быть попыткой воспользоваться приостановкой военной помощи США для достижения оперативных целей на поле боя.

"Ранее российские войска использовали дефицит военной техники Украины, вызванный задержкой помощи США весной 2024 года, чтобы достичь значительных успехов в Донецкой области и начать наступательную операцию на севере Харьковской области, и Кремль, вероятно, намерен использовать ожидаемую нехватку военной техники в Украине, чтобы получить новые достижения, если приостановление военной помощи США будет продолжаться", — пояснили аналитики.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия намерена "нанести максимальный вред" Украине во время паузы в поставках оружия и разведывательных данных от США.

Напомним, вчера, 7 марта, Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине и атаковала ряд критических объектов.

Впоследствии на атаку отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский и провел Ставку.