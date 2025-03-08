Росія активізувала удари по Україні після заборони США надавати розвіддані

Наслідки ракетної атаки в Одесі. Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Російські війська активізували бойові дії на кількох напрямках фронту та почали посилено атакувати Україну. Це може бути пов'язано із різкою зміною політики президента США Дональда Трампа, який обмежує Україну у наданні їй розвідувальних даних.

Про це йдеться у дайджесті аналітиків Інституту дослідження війни (ISW).

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Росія здійснила масову атаку по Україні

Російські війська у ніч з 6 на 7 березня здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні, який став одним із наймасштабніших із листопада 2024 року. За інформацією Військово-повітряних сил України, окупанти випустили 67 ракет, зокрема крилаті ракети Х-101/Х-55 у кількості 35 одиниць, сімі ракет "Калібр", три балістичні ракети "Іскандер-М/Кн-23", зенітні ракети С-300, а також запустили 194 безпілотники "Шахед" і дрони-приманки.

Статистика атак РФ по Україні в рамках політичної ситуації в США. Фото: ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія восени 2024 року почала збільшувати кількість безпілотників і дронів-приманок у своїх так званих "ударних пачках", щоб адаптуватися до ефективної роботи українських систем РЕБ. У січні 2025 року середня кількість дронів у кожному ударі становила 83,4, у лютому цей показник зріс до 139,3, а з 1 по 7 березня — до 128,8 безпілотників на удар.

Чому Росія активізувала повітряні атаки по Україні

Збільшення кількості безпілотників і ракет у кожному ударі може свідчити про намір Росії виснажити українські запаси ракет протиповітряної оборони, особливо на тлі призупинення військової допомоги США та обміну розвідданими з Україною. Аналітики ISW вважають, що це може призвести до необхідності більш вибіркового підходу з боку українських сил під час перехоплення російських ракет і безпілотників.

Окупанти посилили наступ на фронті

Російські війська також посилили наступальні дії на різних ділянках фронту, зокрема на Куп’янському, Часівярському, Торецькому та Великоновосілкському напрямках. Це може бути спробою скористатися призупиненням військової допомоги США для досягнення оперативних цілей на полі бою.

"Раніше російські війська використовували дефіцит військової техніки України, спричинений затримкою допомоги США навесні 2024 року, щоб досягти значних успіхів у Донецькій області та розпочати наступальну операцію на півночі Харківської області, і Кремль, ймовірно, має намір використати очікувану нестачу військової техніки в Україні, щоб отримати нові здобутки, якщо призупинення військової допомоги США триватиме", — пояснили аналітики.

Тим часом заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія має намір "завдати максимальної шкоди" Україні під час паузи у постачанні зброї та розвідувальних даних від США.

Нагадаємо, вчора, 7 березня, Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні та атакувала низку критичних об'єктів.

Згодом на атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський і провів Ставку.