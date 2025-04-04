РФ ночью атаковала Днепр дронами — в ОВА показали фото последствий

Коммунальные службы работают на месте обстрела. Фото: Николай Лукашук

В ночь на 4 апреля россияне атаковали Днепр. В результате удара "шахедами" повреждено несколько зданий, в том числе и здание Днепропетровского областного совета.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

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По словам Лукашука, соответствующие службы ликвидируют последствия удара, чтобы обеспечить бесперебойную работу Днепропетровского областного совета.

"Главное, что обошлось без погибших. А все поврежденное мы восстановим, отремонтируем, приведем в порядок. Привычная тактика россиян — давить террором. На такое способны только нелюди", — говорится в сообщении.

Поврежденные окна. Фото: Николай Лукашук

Поврежденный тротуар. Фото: Николай Лукашук

Вход в здание ДОР. Фото: Николай Лукашук

Также мы писали, что во время российского обстрела Днепра пострадали гражданские жители. В городе после атаки вспыхнули пожары.