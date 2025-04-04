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РФ пошкодила будівлю обласної ради Дніпра під час нічної атаки

4 квітня 2025 14:43
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
РФ вночі атакувала Дніпро дронами — в ОВА показали фото наслідків
Комунальні служби працюють на місці обстрілу. Фото: Микола Лукашук
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти 4 квітня росіяни атакували Дніпро. Внаслідок удару "шахедами" пошкоджено кілька будівель, зокрема й будівлю Дніпропетровської обласної ради.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

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За словами Лукашука, відповідні служби ліквідовують наслідки удару, щоб забезпечити безперебійну роботу Дніпропетровської обласної ради.

"Головне, що минулося без загиблих. А  все понівечене ми відновимо, відремонтуємо, приведемо до ладу. Звична тактика росіян — тиснути терором. На таке здатні лише нелюди", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Дніпра
Пошкоджені вікна. Фото: Микола Лукашук
атака на Дніпро
Пошкоджений тротуар. Фото: Микола Лукашук
Удар по Дніпру
Вхід до будівлі ДОР. Фото:Микола Лукашук

Також ми писали, що під час російського обстрілу Дніпра постраждали цивільні мешканці. У місті після атаки спалахнули пожежі.

Дніпро обстріли дрони війна в Україні Шахед
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