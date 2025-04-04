РФ вночі атакувала Дніпро дронами — в ОВА показали фото наслідків

РФ пошкодила будівлю обласної ради Дніпра під час нічної атаки
У ніч проти 4 квітня росіяни атакували Дніпро. Внаслідок удару "шахедами" пошкоджено кілька будівель, зокрема й будівлю Дніпропетровської обласної ради.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
Атака на Дніпро
За словами Лукашука, відповідні служби ліквідовують наслідки удару, щоб забезпечити безперебійну роботу Дніпропетровської обласної ради.
"Головне, що минулося без загиблих. А все понівечене ми відновимо, відремонтуємо, приведемо до ладу. Звична тактика росіян — тиснути терором. На таке здатні лише нелюди", — йдеться у повідомленні.
Також ми писали, що під час російського обстрілу Дніпра постраждали цивільні мешканці. У місті після атаки спалахнули пожежі.
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