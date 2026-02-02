Видео
Україна
Главная Армия РФ охотится на местных и совершает террор — ситуация в Запорожье

РФ охотится на местных и совершает террор — ситуация в Запорожье

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 19:54
В Запорожье оккупанты терроризируют больницы и охотятся на гражданских
Последствия российского обстрела Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

Глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк сообщил, какая сейчас ситуация в городе. По его словам, российские оккупанты применяют тактику охоты на гражданских и терроризируют больницы.

Об этом Олег Буряк рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 2 февраля.

Читайте также:

Ситуация в Запорожье

Буряк сообщил, что во время вчерашнего российского удара по роддому в здании находилось 15 медиков, 16 женщин, а также три женщины с младенцами.

"В роддоме сейчас вторые сутки убирают мусор, забивают окна, двери, консервируют его, потому что прошла разгерметизация. А у нас сейчас -7 °C в городе Запорожье, и поэтому действительно трудно сохранять тепло в доме. Но у нас есть дополнительно еще несколько пологих домов", — говорит глава Запорожской районной государственной администрации.

Он также вспомнил, как в Вольнянске российские оккупанты убили младенца, которому были одни сутки. Его мама оставалась живой.

По словам Буряка, очень усилились обстрелы прифронтовых территориальных громад. Враг использует различное вооружение.

Покушение на главу Таврической громады

Глава Запорожской районной государственной администрации раскрыл детали покушения на Николая Свириденко.

"Он вышел из своей администрации, сел в свою машину, а рядом висел "ждун". Это такой дрон, который ожидает свою жертву. И как только он сел в машину, дрон сразу же взорвался", — говорит Буряк.

Свириденко получил проникающие ранения легких и печени, но выжил и уже даже присоединяется к совещаниям онлайн с больничной койки.

Напомним, 1 февраля российские захватчики атаковали роддом в Запорожье. В результате ударов пострадали люди.

Кроме того, за прошедшие сутки Россия массированно атаковала Запорожскую область. Ранения получили десять человек.

война Запорожье Запорожская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
