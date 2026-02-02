Відео
Головна Армія РФ полює на цивільних та здійснює терор — ситуація в Запоріжжі

РФ полює на цивільних та здійснює терор — ситуація в Запоріжжі

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 19:54
У Запоріжжі окупанти тероризують лікарні та полюють на цивільних
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Очільник Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк повідомив, яка наразі ситуація в місті. За його словами, російські окупанти застосовують тактику полювання на цивільних та тероризують лікарні.

Про це Олег Буряк розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 2 лютого.

Читайте також:

Ситуація в Запоріжжі

Буряк повідомив, що під час вчорашнього російського удару по пологовому будинку в будівлі перебувало 15 медиків, 16 жінок, а також три жінки з немовлятами. 

"В пологому будинку зараз другу добу прибирають сміття, забивають вікна, двері, консервують його, тому що пройшла розгерметизація. А у нас зараз -7 °C в місті Запоріжжі, і тому дійсно важко зберігати тепло в будинку. Але у нас є додатково ще декілька пологих будинків", — каже очільник Запорізької районної державної адміністрації.

Він також пригадав, як у Вільнянську російські окупанти вбили немовля, якому була одна доба. Його мама залишалася живою.

За словами Буряка, дуже посилились обстріли прифронтових територіальних громад. Ворог використовує різне озброєння.

Замах на очільника Таврійської громади 

Глава Запорізької районної державної адміністрації розкрив деталі замаху на Миколу Свириденка.  

"Він вийшов зі своєї адміністрації, сів у свою автівку, а поруч висів "ждун". Це такий дрон, який очікує свою жертву. І як тільки він сів в автівку, дрон зразу ж вибухнув", — каже Буряк.

Свириденко отримав проникаючі поранення легень та печінки, але вижив і вже навіть долучається до нарад онлайн з лікарняного ліжка.

Нагадаємо, 1 лютого російські загарбники атакували пологовий будинок у Запоріжжі. Внаслідок ударів постраждали люди.

Крім того, упродовж минулої доби Росія масовано атакувала Запорізьку область. Порання отримали десять людей.

війна Запоріжжя Запорізька область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
